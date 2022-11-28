https://news.day.az/world/1514992.html Японско-британские военные учения - ВИДЕО
Японско-британские военные учения - ВИДЕО
Сухопутные силы самообороны Японии и армия Великобритании проводят совместные учения, прорабатывающие способы защиты удаленных островов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, это первые за последние четыре года общие маневры, которые проходят в префектуре Гунма не имеющей выхода к морю. Поэтому для учений был построен специальный полигон, имитирующий остров.
Представители СМИ были приглашены для наблюдения за ходом учений.
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