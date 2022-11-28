В организме Саакашвили нашли мышьяк

Медицинские анализы, взятые у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, указали на наличие в его организме следов мышьяка.

Об этом рассказал адвокат политика Шалва Хачапуридзе в эфире телеканала "Мтавари", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, 28 ноября, в понедельник экс-президент впервые за долгое время лично будет присутствовать в зале суда, куда его доставят в инвалидном кресле. За несколько часов до начала заседания эксперты нашли в пробах мужчины следы отравляющих веществ.

"Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня", - подчеркнул юрист.

Администрация тюрьмы, где содержится Саакашвили, и правоохранительные органы Грузии информацию об отравлении политика пока не подтверждали.