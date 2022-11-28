Инфляция в мире достигла пика

Financial Times проанализировал ключевые индикаторы экономики, опросил экспертов и пришел к выводу, что мировая инфляция, скорее всего, в данный момент находится на пике и дальше будет замедляться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, в Германии в октябре оптовые цены производителей стали меньше на 4,2% по сравнению с сентябрем. Издание отмечает, что снижение стало рекордным с 1948 года. Отмечается, что в США и Британии летом снижались оптовые цены производителей в сравнении с летом 2021 года.

Издание отмечает, что почти во всех странах "Большой двадцатки" в октябре 2022 года показатели оптовых цен производителей снизились в сравнении с сентябрем, включая такие государства, как Польша, Португалия, Испания, Мексика.

"Похоже, что инфляция достигла своей высшей точки. Ослабление ценового давления и улучшение ситуации с поставками ведут к более умеренной динамике потребительских цен", - цитирует FT главного экономиста Moody`s Analytics Марка Занди.