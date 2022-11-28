Топ-менеджер Twitter вынуждена работать по 75 часов в неделю

Вице-президент Twitter по общественной политике Шинейд МакСуини пожаловалась на то, что она вынуждена работать по 75 часов в неделю после масштабных увольнений в компании, спровоцированных Илоном Маском. Об этом сообщает портал Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам МакСуини, проработавшей в Twitter более десяти лет, она регулярно посвящает работе больше 40 часов в неделю, предписанных трудовым договором, однако ситуация существенно ухудшилась с тех пор, как новым владельцем компании стал Маск. По ее словам, в действиях миллиардера, который сократил большое количество сотрудников Twitter, нет "никакой очевидной логики".

Илон Маск уволил почти половину всей рабочей силы Twitter в первую неделю после того, как финализировал сделку по покупке социальной сети. В ноябре он разослал оставшимся работникам ультиматум, в котором предлагал согласиться с новым "хардкорным" режимом работы или уволиться. Известно, что около 2 тыс. человек покинули свои должности после письма от нового руководителя.