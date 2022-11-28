https://news.day.az/world/1515029.html Возгорание произошло в здании московской поликлиники - ВИДЕО
Возгорание произошло в здании московской поликлиники - ВИДЕО
Возгорание произошло в здании московской поликлиники, находящейся на реконструкции. Инцидент произошел на Каширском шоссе.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на месте пожара работают сотрудники МЧС. В настоящее время спасатели локализовали возгорание.
В подвале здания загорелся утеплитель.
В результате происшествия никто не пострадал.
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