Возгорание произошло в здании московской поликлиники, находящейся на реконструкции. Инцидент произошел на Каширском шоссе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на месте пожара работают сотрудники МЧС. В настоящее время спасатели локализовали возгорание.

В подвале здания загорелся утеплитель.

В результате происшествия никто не пострадал.