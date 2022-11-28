Жуткий пожар на складе в Коннектикуте

Кадры жуткого пожара поступают с северо-востока США. В одном из портов штата Коннектикут загорелся склад, а после огонь распространился на соседние здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, гигантские языки пламени можно было увидеть за несколько километров. Они полыхали с такой силой, что спецслужбы не могли справиться со стихией на протяжении нескольких часов.

Сейчас следователи пытаются выяснить причины произошедшего. Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало.