https://news.day.az/world/1515031.html Жуткий пожар на складе в Коннектикуте - ВИДЕО
Жуткий пожар на складе в Коннектикуте - ВИДЕО
Кадры жуткого пожара поступают с северо-востока США. В одном из портов штата Коннектикут загорелся склад, а после огонь распространился на соседние здания.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, гигантские языки пламени можно было увидеть за несколько километров. Они полыхали с такой силой, что спецслужбы не могли справиться со стихией на протяжении нескольких часов.
Сейчас следователи пытаются выяснить причины произошедшего. Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало.
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