https://news.day.az/world/1515051.html Криптобиржа Bitfront объявила о закрытии
Криптобиржа Bitfront объявила о закрытии
Криптобиржа Bitfront, основанная разработчиками блокчейна LINE, объявила о закрытии. Платформа прекратила регистрацию новых пользователей, а также операции с кредитными картами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте площадки. передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
С 30 декабря будут остановлены торговые операции, внесение средств, а снятие средств будет доступно до 31 марта 2023 года.
Эта платформа основана в 2020 году, суточный объем торгов за последние 24 часа на бирже составил 55 миллионов долларов, по данным CoinMarketCap. За последнюю неделю площадку посетили около 11 тысяч пользователей.
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