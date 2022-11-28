Китай заподозрили в организации спам-атаки

На фоне антиправительственных протестов в Китае Twitter-аккаунты, публикующие посты на китайском языке, принялись массово публиковать спам об эскорт-услугах. Как заявляет Washington Post со ссылкой на исследователей, спам-атаку могли устроить с целью скрыть поток новостей о демонстрациях, передает Day.Az.

В частности, активность спам-аккаунтов в Twitter заметила журналистка Менгю Донг, учащаяся в Стэнфордском университете. "Сделайте поиск по названию любого крупного китайского города (...) и вы увидите тысячи примеров рекламы эскорт-услуг. Подобная реклама и существовала и ранее, но она не распространялась так же часто, как в последние сутки, с тех пор как вспыхнули массовые протесты", - написала Донг. Она заподозрила, что спам-кампания могла быть организована с целью скрыть информацию о протестах.

Специалист по анализу данных с ником Air-Moving Device в Twitter также указал, что в последнее время произошел существенный рост активности спам-аккаунтов. "Интересно, что более 70 процентов этих спам-профилей начали постить как сумасшедшие только недавно", - отметил он.

В Интернет-обсерватории Стэнфордского университета заявили, что работают над изучением спам-кампании. Нынешний сотрудник Twitter также сообщил, что компания в курсе проблемы и работает над ее решением.

Вместе с тем бывший работник соцсети заявил Washington Times, что подобные спам-кампании с рекламой эскорт-услуг возникали в Twitter и ранее. "Это известная проблема, с которой наша команда разбиралась вручную, помимо внедренных автоматических мер", - сообщил источник.