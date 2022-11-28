Протесты из-за жилищного кризиса в Ирландии

Тысячи людей протестовали в Дублине в субботу, призывая правительство решить жилищный кризис и проблему бездомности в стране.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протест был организован коалицией политиков, профсоюзов и благотворительных организаций по борьбе с бездомностью. Коалиция протестующих требует, чтобы ирландское правительство построило доступные дома, провозгласило "законное право на жилье" и укрепило права арендаторов.