https://news.day.az/world/1515084.html Протесты из-за жилищного кризиса в Ирландии - ВИДЕО
Протесты из-за жилищного кризиса в Ирландии - ВИДЕО
Тысячи людей протестовали в Дублине в субботу, призывая правительство решить жилищный кризис и проблему бездомности в стране.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протест был организован коалицией политиков, профсоюзов и благотворительных организаций по борьбе с бездомностью. Коалиция протестующих требует, чтобы ирландское правительство построило доступные дома, провозгласило "законное право на жилье" и укрепило права арендаторов.
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