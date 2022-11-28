В Северной Корее этим лицам пригрозили смертной казнью

Северокорейские власти развесили объявление о том, что за распространение "искаженной" информации о COVID-19 может грозить смертная казнь. Об этом сообщает NK News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, текст указа о наказании за "фейки" о коронавирусе был расклеен на улицах Пхеньяна еще в мае текущего года, однако информация об этом появилась только сейчас. Авторы указа назвали любую критику действий властей по борьбе с вирусом "антигосударственной деятельностью".

"Некоторые жители, которые по-своему интерпретируют противоэпидемическую политику партии и правительства, распространяют беспочвенные слухи, нарушая общественные настроения и разрушая политическую стабильность общества", - пояснили власти в тексте указа.

За нарушение указа гражданам пригрозили "суровым наказанием". Согласно тексту указа, ответственность за "слухи" могла распространяться и на родственников нарушителей.

"Лица, совершившие особо грубые нарушения настоящего указа, будут подвергаться суровому наказанию вплоть до смертной казни, а члены семей, проживающие совместно с ними, подлежат переселению и выселению", - говорится в указе.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что власти КНДР казнили сотрудника таможни, который нарушил запрет на ввоз иностранных товаров на период распространения COVID-19.