Сеул выделит $4,3 млрд на массовое производство легких ударных вертолетов

Власти Южной Кореи одобрили план массового производства в стране легких ударных вертолетов, бюджет программы составит $4,3 млрд. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на Национальное управление оборонных закупок (DAPA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

План в понедельник одобрил комитет по развитию оборонных проектов. Программа по производству вертолетов стартует в ближайшие месяцы и продлится до 2031 года.

DAPA до конца года подпишет контракт с авиапроизводителем Korea Aerospace Industries, производство может начаться в следующем году, а первая партия будет готова уже к концу 2024 года. Предполагается, что вертолеты южнокорейского производства заменят устаревшие американские машины Hughes 500 и AH-1 Cobra.

Еще $2,4 млрд предусмотрены для закупок в 2023-2028 годах за рубежом тяжелых ударных вертолетов. Как отмечает агентство, речь может идти о модели AH-64E Apache Guardian.

Комитет по развитию оборонных проектов также одобрил план по разработке 155-миллиметрового высокоточного артиллерийского снаряда. На это будет выделено $330 млн, работы будут вестись в 2024-2036 годах. Еще $280 млн выделят на разработку управляемой ракетной системы калибра 130 миллиметров, программа будет реализовываться до 2033 года. Предполагается, что ракетную систему будут применять для береговой охраны.