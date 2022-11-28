В Венгрии заявили о поддержке присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

Правительство Венгрии поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Это подтвердил в понедельник венгерский премьер Виктор Орбан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем прием в НАТО Швеции и Финляндии", - написал он на своей странице в Twitter, не уточнив, когда может произойти это событие.

Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО из всех 30 стран альянса пока не ратифицировали только Венгрия и Турция.

В то же время известно, что Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии в этом году, вопреки первоначальным ожиданиям, не будет заниматься ратификацией соглашений о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. На прошлой неделе Орбан заявил, что этот вопрос депутаты рассмотрят только после Нового года. 24 ноября на пресс-конференции после встречи глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия) в словацком городе Кошице он сообщил, что этот вопрос будет стоять на повестке дня первой сессии парламента в 2023 году.