У летучих мышей в Китае обнаружили пять опасных для человека вирусов

Австралийские и китайские ученые обнаружили у летучих мышей в Китае пять новых вирусов, которые могут передаваться человеку. Один из этих вирусов очень похож на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на The Telegraph.

Исследование проводилось в Китае с 2015 по 2019 год. Ученые взяли образцы у 149 летучих мышей и на основе этого материала выявили пять вирусов, которые потенциально патогенны для человека и домашних животных. Это было определено после того как исследователи взяли образцы у 149 летучих мышей из провинции Юньнань.

Ученые установили, что летучие мыши могут переносить сразу несколько вирусов.

"Это означает, что вирусы, подобные Sars-Cov-2, все еще циркулируют среди китайских летучих мышей и продолжают представлять риск появления", - заявили ученые.