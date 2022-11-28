ВС Турции нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии

Турецкие военные нейтрализовали на севере Сирии 14 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК - прим. "Анадолу").

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает в понедельник Министерство национальной обороны Турции.

Боевики пытались дестабилизировать ситуацию в зонах антитеррористической операции "Источник мира" и "Оливковая ветвь".