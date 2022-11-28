https://news.day.az/world/1515133.html ВС Турции нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии
Турецкие военные нейтрализовали на севере Сирии 14 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК - прим. "Анадолу").
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает в понедельник Министерство национальной обороны Турции.
Боевики пытались дестабилизировать ситуацию в зонах антитеррористической операции "Источник мира" и "Оливковая ветвь".
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