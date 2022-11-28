В Шотландии назвали условие проведения референдума о независимости

Министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил о возможном проведении повторного референдума о независимости страны в случае достижения договоренности шотландских и британских властей, а также гражданского общества. Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету The Telegraph.

По словам Джека, данного консенсуса пока нет так как шотландцы не хотят проведения еще одного референдума, а желают, чтобы правительство сосредоточилось на решении насущных проблем. Но в случае договоренности со всеми сторонами, по мнению министра, референдум может быть проведен в будущем.

При этом чиновник напомнил, что союз между Шотландией и Британией является добровольным и об этом свидетельствовал референдум 2014 года. Тогда оба правительства, а также практически все политические партии смогли прийти к консенсусу.