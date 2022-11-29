Чавушоглу о диалоге с Финляндией и Швецией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о позитивном диалоге с Финляндией и Швецией по соглашениям в рамках НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В беседе с журналистами после совместной пресс-конференции с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым в понедельник, глава турецкой дипломатии отметил, что хотя диалог с Хельсинки и Стокгольмом продолжается положительно, остаются ожидания Анкары в вопросе экстрадиции террористов РКК из скандинавских стран.

Несмотря на некоторый прогресс, ряд моментов остается открытым, пояснил Чавушоглу.

Глава МИД сообщил что на вторник, 29 ноября в Бухаресте запланирована его трехсторонняя встреча с главами МИД Швеции и Финляндии. "Часть обязательств по трехстороннему меморандуму [подписанному между Турцией, Швецией и Финляндией на саммите в Мадриде] выполнена, а часть нет. Ожидания нашей страны в вопросе экстрадиции [террористов РПК] и правовых реформ пока не решены. В Финляндии и Швеции должны своими шагами убедить парламент и граждан [Турции]. Президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] говорил об этом с премьер-министром Швеции [Ульфом Кристерссоном]", - сказал министр.

По словам Чавушоглу, это в первую очередь касается Швеции, где должны предпринять более решительные шаги.

Глава МИД Турции не исключил далее скорого возобновления политических консультаций с Египтом. "В ближайшие месяцы возможно также взаимное назначение послов", - сказал Чавушоглу.