Японцев призвали теплее одеваться и экономить электроэнергию

Правительство Японии опасается возможного ухудшения ситуации зимой со снабжением жителей страны электроэнергией. Население столицы вновь призвали к понижению температуры обогрева в домах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, власти страны "обеспечили минимально необходимые ресурсы, однако суровые перспективы сохраняются, в частности, на северо-востоке страны, в зоне Токио".

Населению и частным компаниям порекомендовали снизить "в разумных пределах меры" потребления электроэнергии и природного газа на период с декабря по конец марта.

"В качестве конкретных мер экономии энергии мы призываем население теплее одеваться дома и понизить температуру обогрева жилья. Гасите свет в помещениях, где никого нет, бережливее относитесь к использованию горячей воды", - отметил Нисимура.

Власти отмечают, что угрозы реального дефицита электроэнергии и газа в стране нет, однако в правительстве опасаются непредвиденных обстоятельства, как, например, проблем с закупками сжиженного природного газа или поломок на тепловых электростанциях.