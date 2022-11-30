Европейцы изменят капсулы Nespresso ради спасения планеты

В Европе решили изменить одноразовую упаковку ради спасения планеты - Евросоюз представит новые правила для таких контейнеров. Нормативы планируют принять в среду, 30 ноября, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Правила коснутся кофейных капсул Nespresso, пластиковых бутылок для воды, а также других товаров в сферах производства продуктов питания и химических веществ. Меры призваны снизить воздействие одноразовой упаковки на окружающую среду. Европейские страны и компании будут обязаны производить такую упаковку, которая после использования подлежит переработке или разлагается естественным путем.

"Многократное использование упаковки поможет отделить экономическое развитие от использования природных ресурсов", - заявили в Еврокомиссии и добавили, что за последние годы индустрия упаковки значительно выросла. Такое развитие ситуации приводит к увеличению объема выбросов парниковых газов, злоупотреблению ресурсами и потере биоразнообразия.

Около 40 процентов пластика и бумаги в Европе используется для производства упаковки. Зачастую дизайн таких изделий делает невозможным их повторное использование или переработку. Теперь компании должны будут использовать как можно меньше упаковки, страны же обяжут проследить, чтобы 65 процентов всей упаковки было переработано к концу 2025 года.