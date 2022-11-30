Момент крупного ДТП в Москве

Момент крупного ДТП, после которого буквально разбросало два грузовика и три легковушки, попал на видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, массовое столкновение произошло на 50-м километре трассы М-7 "Волга" в районе Ногинска в Подмосковье.

Как ранее заявили в пресс-службе подмосковного главка МВД, в результате ДТП пострадали два человека.

Столкнувшиеся грузовики перекрыли автодорогу. Движение на данном участке на текущий момент затруднено.

По факту происшествия организована проверка.