https://news.day.az/world/1515177.html Момент крупного ДТП в Москве - ВИДЕО
Момент крупного ДТП в Москве - ВИДЕО
Момент крупного ДТП, после которого буквально разбросало два грузовика и три легковушки, попал на видео.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, массовое столкновение произошло на 50-м километре трассы М-7 "Волга" в районе Ногинска в Подмосковье.
Как ранее заявили в пресс-службе подмосковного главка МВД, в результате ДТП пострадали два человека.
Столкнувшиеся грузовики перекрыли автодорогу. Движение на данном участке на текущий момент затруднено.
По факту происшествия организована проверка.
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