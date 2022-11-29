В Камеруне во время похорон оползень унес жизни 14 человек

В Камеруне 14 человек погибли в результате оползня во время похоронной процессии. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в Яунде на футбольном поле. Родственники и друзья умершего собрались у основания 20-метровой земляной насыпи. Однако из-за длительных дождей начался оползень. В результате заживо погребены большинство гостей - 14 человек погибли.

Тела извлекли из-под земли и направили в морг для проведения расследования.