https://news.day.az/world/1515250.html В Камеруне во время похорон оползень унес жизни 14 человек
В Камеруне во время похорон оползень унес жизни 14 человек
В Камеруне 14 человек погибли в результате оползня во время похоронной процессии. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в Яунде на футбольном поле. Родственники и друзья умершего собрались у основания 20-метровой земляной насыпи. Однако из-за длительных дождей начался оползень. В результате заживо погребены большинство гостей - 14 человек погибли.
Тела извлекли из-под земли и направили в морг для проведения расследования.
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