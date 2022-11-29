Индия и США проводят совместные учения в Гималаях

Подразделения спецназа ВС Индии и США проводят совместные ежегодные учения Yudh Abhyas в индийском северном штате Уттаракханд, расположенном в Гималаях, вблизи границы Китая, сообщает агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цель этих маневров - обмен опытом между индийскими и американскими военнослужащими сил специального назначения. Они отрабатывают антитеррористические операции в условиях высокогорной местности и действия по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, уточнили источники в индийском Минобороны.

Маневры Yudh Abhyas проводятся уже в 18-й раз. В них принимают участие военнослужащие Ассамского полка армии Индии и солдаты 11-й воздушно-десантной дивизии армии США.

В учениях задействованы находящиеся на вооружении армии Индии военно-транспортные вертолеты Ми-17В5, системы борьбы с беспилотниками и другое современное вооружение.

В прошлом году маневры Yudh Abhyas проводились на базе американской армии "Элмендорф-Ричардсон" в Анкоридже на Аляске.