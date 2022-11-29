В Индии врачи достали из желудка мужчины полтора килограмма монет

В Индии врачи извлекли из желудка 58-летнего местного жителя полтора килограмма монет, которые он проглотил из-за болезни Пика. В этом состоянии формируется навязчивое желание поедать несъедобные предметы. Об этом сообщает издание The Hindu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в городе Багалкот, штат Карнатака. Мужчина на протяжении нескольких месяцев глотал монеты разного номинала: в одну, две и пять рупий.

Индиец пожаловался родственникам на острую боль в желудке - они отвезли его в медицинское учреждение. Там медики обнаружили 187 монет, которые извлекли во время операции.