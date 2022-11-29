Жители Лондона массово позвонили в полицию

Перепуганные британцы позвонили в полицию, услышав сильный взрыв в северной части Лондона, но рано сделали выводы, пишет Daily Mail. Оказалось, это был удар молнии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали свидетели, они видели яркую вспышку света, которую сопроводил громкий звук, напоминающий взрыв. По словам другой женщины, ее гостиная "вспыхнула синим", а звук был слишком мощным и резким, чтобы быть громом. Через пару минут встревоженные жители начали звонить в полицию.

Однако офицеры поспешили успокоить граждан. Они опубликовали в соцсетях сообщение, в котором сообщили, что это был удар молнии, ни о каких крупных инцидентах им не сообщали.

"Пожарные провели тщательный осмотр местности после сообщений о взрыве. Признаков огня или дыма они не обнаружили", - говорится в сообщении.