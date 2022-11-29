https://news.day.az/world/1515402.html Нападение на профессора в Токийском университете
Нападение на профессора в Токийском университете
Неизвестный мужчина напал на профессора Токийского столичного университета на территории вуза, нанеся ему ножевые ранения в шею. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пострадавшим оказался знаменитый в Японии 63-летний социолог, преподаватель Токийского столичного университета Синдзи Миядай.
Он был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. По словам медиков, на данный момент жизни профессора ничего не угрожает, он находится в сознании.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего.
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