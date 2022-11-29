Работавших на складе Ozon киргизов госпитализировали

Восемь граждан Киргизии, работавших на складе Ozon, госпитализированы с подозрением на инфекционный менингит и ОРВИ, как передает Day.Az сообщил ТАСС консул республики в России Манас Жолдошбеков.

"Сейчас у нас восемь человек заболели. Они находятся на стационаре. Их состояние удовлетворительное", - сказал он, отметив, что не обсуждал со своими согражданами потенциальную смену их места работы.

По его словам, они сами должны принять соответствующее решение и, если решат уйти, то консульство поможет им трудоустроиться на новое место.