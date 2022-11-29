В Нидерландах отменены многие рейсы

Туманная погода в Нидерландах во вторник привела к отменам и задержкам множества рейсов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщил во вторник информационный портал NL Times.

По его данным, в аэропорту Схипхол было отменено 17 рейсов, с задержкой прибыли или отбыли 240 самолетов. В аэропорту Эйндховен 2 рейса были отменены, 11 задержаны и еще 8 - направлены в другие аэропорты.

Густой туман также привел с утра к серьезным пробкам на дорогах и ряду дорожно-транспортных происшествий.