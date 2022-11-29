Турция нацелена на укрепление позиций в мировом туризме

Анкара нацелена на укрепление позиций Турции в сфере мирового туризма и распространение туристических услуг на каждую из 81 провинции страны. ​​​​​​​

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на VII заседании правления Федерации отельеров Турции во вторник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам главы государства, вопреки короткому спаду из-за пандемии, Турция не меняет задач в сфере туризма и нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока.

"Турция по итогам 2021-го года находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а объемам доходов от туризма - на восьмой позиции. Прогнозы на 2022 год намного более обнадеживающие", - отметил турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что каждый из уголков Турции - от Стамбула до Диярбакыра, от Бурсы до Вана, уникален, представляя особую ценность для туризма.

Эрдоган отметил, что важным фактором достижения целей в сфере туризма остается подготовка кадров всех уровней.

Глава государства привлек внимание к достижениям и успехам современной Турции. "Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что современная Турция - не та страна, что была раньше. "Манипуляциями в СМИ, и действиями пары террористов, противники Турции не смогут остановить развитие нашей страны", - отметил он.