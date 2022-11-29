https://news.day.az/world/1515438.html За причастность к теракту в Стамбуле задержан еще один подозреваемый
За причастность к теракту в Стамбуле задержан еще один подозреваемый
Еще 1 человек арестован за причастность к террористическому акту, совершенному на улице Истиглал в Стамбуле.
Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.
Арестованным является Ахмед аль-Хадж Нувас, брат подозреваемого в совершении террористического акта Билала Хасана.
Ахмед аль-Хадж Нувас был арестован по решению суда.
Таким образом, число арестованных по этому уголовному делу возросло до 25.
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