За причастность к теракту в Стамбуле задержан еще один подозреваемый

Еще 1 человек арестован за причастность к террористическому акту, совершенному на улице Истиглал в Стамбуле.

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.

Арестованным является Ахмед аль-Хадж Нувас, брат подозреваемого в совершении террористического акта Билала Хасана.

Ахмед аль-Хадж Нувас был арестован по решению суда.

Таким образом, число арестованных по этому уголовному делу возросло до 25.