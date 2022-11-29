https://news.day.az/world/1515442.html Министры обороны Турции и Изралия провели телефонный разговор
Министры обороны Турции и Изралия провели телефонный разговор
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Биньямином Ганцем, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе встречи Хулуси Акар подчеркнул важность развития отношений между двумя странами на основе взаимных интересов.
Акар также поблагодарил Ганца за его вклад в двусторонние отношения и пожелал здоровья, счастья и успехов в его новой политической деятельности.
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