В НАТО осудили все формы и проявления терроризма и выразили солидарность с Турцией

Министры иностранных дел стран НАТО осудили все формы и проявления терроризма и выразили солидарность с Турцией в борьбе с этим явлением, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях и солидарны с Турцией, оплакивающей гибель людей в результате недавних ужасных террористических атак", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в рамках заседания глав МИД альянса в Бухаресте.

В декларации также подчеркнуто, что НАТО продолжит "защищать каждый дюйм союзной территории с охватом на 360 градусов и против всех угроз и вызовов".

Министры также выразили готовность НАТО продолжать поддержку Украины, включая помощь в восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры и ее защите от воздушных атак.