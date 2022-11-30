Ирак намерен увеличить экспорт нефти

Ирак планирует увеличить экспорт нефти на 250 тыс. баррелей в сутки (б/с) в следующем году.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении иракской государственной нефтяной компании Somo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У Ирака есть план увеличения экспорта на 250 тыс. б/с в начале второй половины следующего года - до 3 млн 600 тыс. б/с с нынешних 3 млн 350 тыс. б/с", - приводит заявление компании Iraqi News Agency.

В компании подчеркнули, что ОПЕК+ "не имеет никакого отношения к вопросу экспорта" и Ирак может экспортировать любой объем нефти, исходя из допустимого объема добычи.