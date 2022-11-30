Акар и Остин проведут переговоры

Контакты министров обороны США и Турции Ллойда Остина и Хулуси Акара планируются в ближайшем будущем.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, отвечая на вопрос о взаимодействии Анкары и Вашингтона на фоне операции турецких военных на севере Сирии.

"Что касается коммуникации с нашими турецкими союзниками, то мы поддерживаем с ними регулярные контакты, как на уровне высшего командования, так и на операционном. Могу сообщить, что министр обороны Остин проведет переговоры с турецким коллегой в ближайшем будущем", - сказал он.