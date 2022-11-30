https://news.day.az/world/1515458.html Акар и Остин проведут переговоры - Пентагон
Акар и Остин проведут переговоры - Пентагон
Контакты министров обороны США и Турции Ллойда Остина и Хулуси Акара планируются в ближайшем будущем.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, отвечая на вопрос о взаимодействии Анкары и Вашингтона на фоне операции турецких военных на севере Сирии.
"Что касается коммуникации с нашими турецкими союзниками, то мы поддерживаем с ними регулярные контакты, как на уровне высшего командования, так и на операционном. Могу сообщить, что министр обороны Остин проведет переговоры с турецким коллегой в ближайшем будущем", - сказал он.
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