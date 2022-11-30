В Британии задержан подозреваемый в причастности к гибели 27 мигрантов

Полиция Великобритании задержала мужчину, который подозревается в причастности к гибели 27 нелегальных мигрантов, пытавшихся переправиться во Францию на надувной лодке.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник британским Национальным агентством по борьбе с преступностью.

Задержанный "мог сыграть ключевую роль" в событиях, которые привели к произошедшей год назад трагедии.

"Это значимое задержание, которое является частью большой работы по расследованию обстоятельств, которые привели к трагической гибели людей в Ла-Манше", - говорится в сообщении агентства.

32-летний мужчина, имя которого не разглашается, в среду предстанет перед магистратским судом лондонского района Вестминстер, который определит необходимую меру пресечения.

24 ноября 2021 года в районе французского Кале перевернулась лодка с мигрантами, на борту которой находилось несколько десятков человек. 27 пассажиров, среди которых были дети, погибли.

Расследование обстоятельств происшествия совместно ведут правоохранительные органы Великобритании и Франции.