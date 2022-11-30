Госдеп США одобрил продажу Катару средств борьбы с БПЛА

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Катару системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) FS-LIDS и другого оборудования на сумму $1 млрд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу "властям Катара системы FS-LIDS и связанного с ней оборудования примерно на $1 млрд", - отмечается в документе.