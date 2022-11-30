В Эстонии начались киберучения НАТО

В Эстонии 28 ноября начались киберучения НАТО Cyber Coalition, которые являются одними из крупнейших в мире.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Эстонии.

В ведомстве уточнили, что принимают участие около 1000 военных из 26 союзных стран, Финляндии, Грузии, Ирландии, Японии, Швеции и Швейцарии, а также представители научных кругов. Отмечается, что Южная Корея участвует в качестве наблюдателя.

"В ходе учений участники будут обучаться решению реальных задач, таких как кибератаки на электроэнергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО в контексте операций", - рассказали в министерстве обороны, добавляя, что данные маневры позволят союзникам по альянсу "укрепить свои возможности для круглосуточной защиты ИТ-сетей от кибератак и обмена информацией о кибератаках в режиме реального времени с союзниками и партнерами".