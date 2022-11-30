https://news.day.az/world/1515469.html В Британии началась эпидемия дифтерии
В Британии началась эпидемия дифтерии
Украинские беженцы спровоцировали в Великобритании вспышку дифтерии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Financial Times.
Эпидемию этой инфекции зарегистрировали в местах размещения беженцев. По данным медиков, в одном из них число заболевших превысило 50 человек.
Первый случай заражения дифтерией зарегистрировали у мужчины, погибшего 19 ноября в центре обработки аэропорта в Кенте.
Отметим, что украинец пробыл в королевстве всего неделю.
Министр транспорта Великобритании Марк Харпер заявил, что, вероятнее всего, украинцы заболели дифтерией еще до того, как прибыли в королевство.
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