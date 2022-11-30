В Британии началась эпидемия дифтерии

Украинские беженцы спровоцировали в Великобритании вспышку дифтерии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Financial Times.

Эпидемию этой инфекции зарегистрировали в местах размещения беженцев. По данным медиков, в одном из них число заболевших превысило 50 человек.

Первый случай заражения дифтерией зарегистрировали у мужчины, погибшего 19 ноября в центре обработки аэропорта в Кенте.

Отметим, что украинец пробыл в королевстве всего неделю.

Министр транспорта Великобритании Марк Харпер заявил, что, вероятнее всего, украинцы заболели дифтерией еще до того, как прибыли в королевство.