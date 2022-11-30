Мощные ливни стали причиной наводнения в Ливии
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Мощные дожди вызвали наводнения в Ливии. Улицы превратились в реки, затоплены транспортные средства, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, повреждены многие дома, дороги и сельскохозяйственные угодья. Сообщений о жертвах не поступало.