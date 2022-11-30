Два вагона сошли с рельсов на переезде в Москве

На однопутном ответвлении Савеловского направления Московской железной дороги электропоезд столкнулся с грузовиком, который выехал на пути. В результате два вагона поезда сошли с рельсов, повреждено несколько опор контактной сети. Движение электричек в сторону Дубны прервано.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ЧП произошло на неохраняемом переезде. В составе находились около 30 человек, включая локомотивную бригаду. Никто не пострадал.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика. Он выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра.

Для ликвидации последствий ДТП на место выехали специалисты МЖД и Центральной пригородной пассажирской компании.