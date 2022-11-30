Мощный взрыв в Пакистане

Сотрудник полиции и ребенок погибли в среду в результате взрыва в Кветте, столице пакистанской юго-западной провинции Белуджистан. Еще 24 человека получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, среди раненых - 15 сотрудников полиции. По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство рядом с пунктом вакцинации от полиомиелита, находившегося под охраной полицейских.

Власти Пакистана в понедельник начали третью в этом году кампанию по вакцинации от полиомиелита 13,5 млн детей в возрасте до пяти лет в 23 регионах в провинциях Пенджаб, Синд и Белуджистан.