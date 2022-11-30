В Японии вновь снизилось промышленное производство

Промышленное производство в Японии в октябре сократилось второй месяц подряд. Снижение мирового спроса и сохраняющаяся напряженность в работе логистических цепочек негативно отразились на планах японских производителей, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Слабость деловой активности обращает внимание на проблемы, стоящие перед третьей крупнейшей экономикой мира, которая отстает от других ведущих экономик в восстановлении после пандемии COVID-19. Правительство Японии готовится реализовать очередной пакет мер стимулирования на фоне достигшей 40-летних максимумов инфляции.

Согласно опубликованным в среду официальным данным, промышленное производство в Японии в октябре с учетом коррекции на сезонные факторы сократилось на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1,7% в сентябре (согласно пересмотренным данным). Срединный прогноз экономистов предполагал сокращение промышленного производства в октябре на 1,5%.

Негативный вклад в общий индекс в октябре внесли производство машинного оборудования, которое снизилось на 5,4%, а также электронных устройств и компонентов, которое сократилось на 4,1%. При этом производство в ключевой для Японии автомобильной промышленности выросло на 5,6%.

Новые вспышки COVID-19 в крупных городах Китая представляют еще одну угрозу для перспектив промышленности Японии. Крупные японские производители, в том числе Toyota и Honda, сообщили о корректировке производственных планов из-за локдаунов в Китае.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии впервые за пять месяцев понизило свой прогноз промышленного производства, отметив, что "производство постепенно восстанавливается, но некоторая слабость еще наблюдается".

Опрошенные министерством производители ожидают, что в ноябре производство вырастет на 3,3%, а в декабре - на 2,4%.