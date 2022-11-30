В Перу тысячи пеликанов обнаружены мертвыми

Cпециалисты Перу обнаружили почти 14 тыс. мертвых диких птиц, в том числе 10 тыс. пеликанов, на пляжах страны за последние недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную службу по защите лесов и дикой фауны, передает Day.Az.

Отмечается, что причиной гибели птиц стал птичий грипп.

"В последнем официальном отчете, который был подготовлен службой на основе данных со всей страны, сообщается о 13 869 диких морских птицах, которые умерли от птичьего гриппа H5N1", - рассказали специалисты.

На территории заповедных зон и за их пределами нашли 10 257 погибших пеликанов, также 2 919 мертвых перуанских олуш и 614 голубоногих олуш.