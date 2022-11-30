Родственники армянина-уголовника похитили девушку в России

Фигуранты дела о похищении отказавшейся выйти замуж девушки в Тамбове оказались родственниками скандально известного местного бизнесмена Джамала Шамояна, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Шамояна в 2020 году осудили за хищение более 110 миллионов рублей на ремонте дорог. Он должен отбывать срок в 6 лет, но скрылся от правосудия.

Шамоян числится в базе розыска МВД России. Судя по данным из его карточки, бизнесмена разыскивали и ранее. Является ли бизнесмен фигурантом другого уголовного дела, не сообщается.

Ранее в Тамбовской области России следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 18-летней девушки Беллы Равоян.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тамбовской области, в совершении данного преступления подозревают 20-летнего молодого человека Амика Шамояна, его отца Оганнеса и старшего брата Ало.

По версии следствия, днем 18 ноября мужчины ворвались в квартиру, где проживали их знакомые и, применив физическую силу, схватили девушку, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область. Через несколько дней девушка убежала от злоумышленников и обратилась за помощью к полицейским.

Мотивом совершения преступления стал отказ родственников девушки выдать ее замуж за 20-летнего подозреваемого.

Во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УМВД России в кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. Мужчину заключили под стражу. Его отца и старшего брата объявили в федеральный розыск. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.