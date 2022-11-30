Атака террориста-смертника в Пакистане, есть погибшие и раненые

5 человек погибли, не менее 20-ти ранены после атаки террориста-смертника в пакистанском городе Кветта

Теракт случился через два дня после того, как местные талибы TTP заявили об отмене объявленного в мае прекращения огня в вооруженном конфликте с правительством.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.