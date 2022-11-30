https://news.day.az/world/1515539.html Атака террориста-смертника в Пакистане, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
Атака террориста-смертника в Пакистане, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
5 человек погибли, не менее 20-ти ранены после атаки террориста-смертника в пакистанском городе Кветта
Теракт случился через два дня после того, как местные талибы TTP заявили об отмене объявленного в мае прекращения огня в вооруженном конфликте с правительством.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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