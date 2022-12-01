Индонезия продаст 100 островов на аукционе

Правительство Индонезии намерено выставить на аукцион архипелаг, в который входят более сотни небольших островов, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Архипелаг "Заповедник Види", который расположен в "Коралловом треугольнике", будет выставлен на торги в Нью-Йорке с 8 по 14 декабря. Общая площадь островов, входящих в архипелаг, составляет около 10 га. Он находится в 2,5 часах полета от международного аэропорта Бали.

По закону Индонезии иностранные граждане не могут приобрести острова в стране, однако у будущего владельца есть возможность приобрести долю в местной холдинговой компании. От тех, кто намерен поучаствовать в торгах, требуется внести $100 тыс. залога в качестве доказательства серьезности своих намерений.

Как отмечает издание, продажа архипелага уже вызвала обеспокоенность у защитников природы. Строительство на этих островах может угрожать их экосистемам, включающим тропические и мангровые леса, и коралловым рифам, которые являются домом для обширной морской флоры и фауны. "Коралловый треугольник", в котором обитают более 700 видов кораллов, считается одним из наиболее биологически разнообразных регионов Земли.