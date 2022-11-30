Япония впервые провела учения на случай ракетной атаки
Япония впервые провела учения по эвакуации населения на случай пуска баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, передает Day.Az.
Уточняется, что мероприятия были проведены в среду, 30 ноября, на ближайшем к Тайваню японском острове Ёнагуни. Жителей обучали методам укрытия от обстрела, быстрой реакции на сигналы сирен и предупреждения по радио. Отмечается, что в учениях принимали участие представители правительства Японии.
Как отмечает японское агентство, в августе Народно-освободительная армия Китая провела в данном районе крупномасштабные учения с ракетными стрельбами. При этом одна из баллистических ракет упала в море примерно в 80 километрах от острова Ёнагуни.
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