Китай сохранит ядерный арсенал на минимальном уровне

Китай сохранит количество ядерных боеголовок на минимальном уровне, необходимом для поддержания национальной безопасности, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он назвал китайскую политику в отношении ядерных вооружений ясной и последовательной. Он заверил, что Пекин традиционно придерживается ядерной стратегии оборонительного характера и прилагает усилия, чтобы ядерный арсенал страны был ограничен минимальным уровнем, требуемым соображениями национальной безопасности.

Как отметил официальный представитель МИД КНР, риторика представителей Пентагона о возможном расширении ядерного арсенала КНР - это попытка оправдать собственное наращивание ядерных вооружений.

Пентагон в очередном ежегодном докладе о военной мощи Китая указал, что США исходят из того, что Пекин способен к 2035 году развернуть около 1,5 тыс. ядерных боезарядов и завершить модернизацию своих вооруженных сил.