Бомбоубежище в Британии превратили в ферму на возобновляемой энергии

Старое бомбоубежище времен Второй мировой войны в Британии превратили в гидропонную ферму, работающую на возобновляемой энергии. Выращенные в необычном помещении овощи поставляется в крупные супермаркеты, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ферма располагается в районе Клэпем на юге Лондона. В этой локации отсутствует земля для традиционного земледелия, поэтому компания Zero Carbon Form выращивает такие продукты как горох, рукколу и кресс-салат в тоннелях на глубине 30 метров. Работа фермы обеспечивается за счет гидропонных установок и светодиодных ламп, работающих на электричестве из возобновляемых источников энергии.

Как правило, вертикальное земледелие (тип технологического прогресса в хозяйстве, при котором продукты производятся на поверхностях с вертикальным наклоном. - Прим. "Ленты.ру") более затратно по сравнению с традиционным из-за сложных технологий, однако создатели фермы смогли сэкономить благодаря естественной изоляции подземного укрытия. Помимо этого, гидропонные фермы требуют на 90 процентов меньше воды и на 95 процентов меньше удобрений, чем обычные. При этом такой способ ведения хозяйства позволяет собирай урожай весь год.