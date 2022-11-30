В результате взрыва на газопроводе в Мексике пострадали люди

Одиннадцать человек пострадали при взрыве на газопроводе на востоке Мексики, в штате Веракрус. ЧП произошло во время ликвидации утечки этана, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в результате взрыва начался пожар. Один из пострадавших получил серьезные ожоги, о погибших не сообщается.