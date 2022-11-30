https://news.day.az/world/1515574.html В результате взрыва на газопроводе в Мексике пострадали люди - ВИДЕО
В результате взрыва на газопроводе в Мексике пострадали люди - ВИДЕО
Одиннадцать человек пострадали при взрыве на газопроводе на востоке Мексики, в штате Веракрус. ЧП произошло во время ликвидации утечки этана, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в результате взрыва начался пожар. Один из пострадавших получил серьезные ожоги, о погибших не сообщается.
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