Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции провела в Ираке операцию по нейтрализации особо опасной террористки Фатмы Онур по позывным "Кинда Мараш", руководившей "разведотрядом" преступной организации РКК, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным источников в Анкаре, террористка ликвидирована в районе Синджар на северо-западе Ирака.

Онур участвовала в организации ряда нападений на расположение турецких военных, а в последний период была направлена главарями РКК в иракский Синджар с целью сбора разведданных.

Сотрудники MİT вычислили месторасположение Онур и превентивным ударом ликвидировали террористку.

Фатма Онур орудовала в рядах террористов РКК с 90-ых годов, и специализировалась на подготовке боевиков в сфере разведки.