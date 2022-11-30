В Китае запретили продажу белой бумаги

Компания-производитель канцелярских товаров M&G Stationery с более чем 80 тысячами торговыми точками по всему Китаю решила запретить продажу листов белой бумаги формата A4 как в интернет-магазинах, так и офлайн, с 29 ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru решение связано с тем, что некоторые протестующие писали антиправительственные лозунги на листах бумаги, пишет CNN.

О том, что компания не будет продавать бумагу, говорилось в одном из внутренних писем, распространившихся по китайским соцсетям. В нем утверждается, что запрет введен для "поддержания национальной безопасности и стабильности" и для того, чтобы "помешать преступникам накопить большое количество белой бумаги формата А4 и использовать ее для незаконной подрывной деятельности". Представители M&G Stationery также осудили митинги.